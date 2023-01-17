Низовой (Тупиков) Павел Георгиевич
Место рожденияд. Новосёлки, Кинешемский уезд Костромской губернии
Дата рождения30.10.1882
Дата смерти04.10.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Новосёлки, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1882
д. Новосёлки, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1912
Место жительства
С 1918 по 1920
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
04.10.1940
Место жительства
По 1940