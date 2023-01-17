Низовой (Тупиков) Павел Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНизовой (Тупиков) Павел Георгиевич

Низовой (Тупиков) Павел Георгиевич

avatar

Место рождения

д. Новосёлки, Кинешемский уезд Костромской губернии

Дата рождения

30.10.1882

Дата смерти

04.10.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Новосёлки, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1882
д. Новосёлки, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1912
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1920
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
04.10.1940
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1940
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close