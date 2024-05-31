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Поляков / Нилантьев Семён Нилантьев/

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Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

12.09.1885

Дата смерти

Около 1955

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1885

Отец: Поляков / Милантьев / Нилантьев Иван Милантьев / Нилантьев/

Мать: Полякова (Федотова) Васса

Борисово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Милантьева / Полякова / Нилантьева (Иванова) Ксения Иосифовна (Осиповна)

Бракосочетание
03.06.1913

Жена: Полякова (Гаврилова) Мария Николаевна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1914

Дочь: (Полякова) Клавдия

Мать ребёнка: Полякова (Гаврилова) Мария Николаевна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1923

Сын: Поляков Николай

Мать ребёнка: Полякова (Гаврилова) Мария Николаевна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
30.12.1925

Дочь: Шульц (Полякова) Мария

Мать ребёнка: Полякова (Гаврилова) Мария Николаевна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Около 1955

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