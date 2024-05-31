Поляков / Нилантьев Семён Нилантьев/
Место рождения
Дата рождения12.09.1885
Дата смертиОколо 1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1885
Бракосочетание
31.01.1910
Бракосочетание
03.06.1913
Рождение ребёнка
24.05.1914
Дочь: (Полякова) Клавдия
Мать ребёнка: Полякова (Гаврилова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
04.02.1923
Сын: Поляков Николай
Мать ребёнка: Полякова (Гаврилова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
30.12.1925
Дочь: Шульц (Полякова) Мария
Мать ребёнка: Полякова (Гаврилова) Мария Николаевна
Смерть
Около 1955