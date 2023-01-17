Шипицына Матрена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шипицын Матвей Ильич
Отец ребёнка: Шипицын Илья Маркович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шипицын Иван Ильич
Отец ребёнка: Шипицын Илья Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно