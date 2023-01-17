Шипицына Матрена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Матрена Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Шипицын Матвей Ильич

Отец ребёнка: Шипицын Илья Маркович

Рябово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шипицын Иван Ильич

Отец ребёнка: Шипицын Илья Маркович

Рябово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Илья Маркович

Смерть
Неизвестно
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