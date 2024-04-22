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(Васильева) Агриппина Гавриловна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

26.12.1904 ст.

Дата смерти

28.09.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1904 ст.

Отец: Васильев Гаврила Маркелович

Мать: Васильева Татьяна Никифоровна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
26.12.1904 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: с. Верх-Чиковского крестьянская дочь девица Агафья Афанасьевна Васильева.
Смерть
28.09.1905 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 17 о смерти 28 июня 1905 года дочери крестьянина с. Верх-Чиковского Гаврила Маркеловича Васильева – Агрипины. Умерла в 6 месяцев от поноса.
Похороны
30.09.1905 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Приобщена в церкви. Похоронена на кладбище села Верх-Чиковского.
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