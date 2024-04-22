(Васильева) Агриппина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения26.12.1904 ст.
Дата смерти28.09.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1904 ст.
Крещение
26.12.1904 ст.
Восприемники: с. Верх-Чиковского крестьянская дочь девица Агафья Афанасьевна Васильева.
Смерть
28.09.1905 ст.
Запись № 17 о смерти 28 июня 1905 года дочери крестьянина с. Верх-Чиковского Гаврила Маркеловича Васильева – Агрипины. Умерла в 6 месяцев от поноса.
Похороны
30.09.1905 ст.
Приобщена в церкви. Похоронена на кладбище села Верх-Чиковского.