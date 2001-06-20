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Старостина Зинаида Сергеевна

Место рождения

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 19.10.1914

Дата смерти

20.06.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.10.1914

Отец: Сергей Старостин

Мать: Анна

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудряшев Иван

Смерть
20.06.2001

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