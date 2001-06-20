Старостина Зинаида Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 19.10.1914
Дата смерти20.06.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.10.1914
Отец: Сергей Старостин
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудряшев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшев Иван
Смерть
20.06.2001