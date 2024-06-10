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Захаров Стефан Прокопьевич

Место рождения

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Захаров Флор Стефанович

Мать ребёнка: Захарова Марфа Яковлевна

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Захарова) Анастасия Стефановна

Мать ребёнка: Захарова Марфа Яковлевна

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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