Захаров Стефан Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Захарова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Захарова) Анастасия Стефановна
Мать ребёнка: Захарова Марфа Яковлевна
Смерть
Неизвестно