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Желдок Никифор Константинович

Место рождения

Матвеевка, Кіровоградська область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеевка, Кіровоградська область
Образование
Неизвестно
6 классов
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник, к/х Червон зирка
Попал в плен (военное)
С 1941 по 1944
Был в оккупации на родине
Военная служба
1945
Стрелок 3-ий Белорусский фронт
Ранение
1945
Два ранения
Военная служба
23.05.1945
Рядовой Стрелок Чигринским РВК, Кировоградской обл
Смерть
Неизвестно

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