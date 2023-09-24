Желдок Никифор Константинович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
6 классов
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник, к/х Червон зирка
Попал в плен (военное)
С 1941 по 1944
Был в оккупации на родине
Военная служба
1945
Стрелок 3-ий Белорусский фронт
Ранение
1945
Два ранения
Военная служба
23.05.1945
Рядовой Стрелок Чигринским РВК, Кировоградской обл
Смерть
Неизвестно