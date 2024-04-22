Журавлева (Капшитер) Лидия Семеновна
Место рождения
Дата рождения01.10.1949
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1949
Отец: Капшитер Семен Герасимович
Рождение ребёнка
01.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Виктор Филиппович
Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
05.03.?
Дочь: Журавлева Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Журавлев Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
18.07.?
Сын: Журавлев Алексей Викторович
Отец ребёнка: Журавлев Виктор Филиппович
Бракосочетание
11.10.?