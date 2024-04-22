Журавлева (Капшитер) Лидия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Капшитер) Лидия Семеновна

Место рождения

Весёлое

Дата рождения

01.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1949

Отец: Капшитер Семен Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Виктор Филиппович

Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
05.03.?

Дочь: Журавлева Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Журавлев Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
18.07.?

Сын: Журавлев Алексей Викторович

Отец ребёнка: Журавлев Виктор Филиппович

Бракосочетание
11.10.?

Муж: Журавлев Виктор Филиппович

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