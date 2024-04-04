Ананьева Акулина
Место рождения
Дата рождения1824 ст.
Дата смерти03.01.1874 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: Макаров Ананий
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Михайлов Яков
Отец ребёнка: Тарасов Михаил
Рождение ребёнка
1851
Сын: Михайлов Алексей
Отец ребёнка: Тарасов Михаил
Рождение ребёнка
1862 ст.
Дочь: Михайлова Матрона
Отец ребёнка: Тарасов Михаил
не 1963
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Михаил
Смерть
03.01.1874 ст.
от водянки
Похороны
05.01.1874 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область