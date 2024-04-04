Ананьева Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Акулина

Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

03.01.1874 ст.

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Макаров Ананий

Мать: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Михайлов Яков

Отец ребёнка: Тарасов Михаил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Михайлов Алексей

Отец ребёнка: Тарасов Михаил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1862 ст.

Дочь: Михайлова Матрона

Отец ребёнка: Тарасов Михаил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
не 1963
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Михаил

Смерть
03.01.1874 ст.
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от водянки
Похороны
05.01.1874 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
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