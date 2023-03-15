(Степанова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Степанова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1959 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Геннадий

Рождение ребёнка
1959

Сын: Степанов Иван

Отец ребёнка: Степанов Геннадий

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Геннадий

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Геннадий

Смерть
1984
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