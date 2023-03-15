(Степанова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1954
Рождение ребёнка
1959
Сын: Степанов Иван
Отец ребёнка: Степанов Геннадий
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1984