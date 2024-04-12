Пестов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестов Виктор

Пестов Виктор

avatar

Место рождения

Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close