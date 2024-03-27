Камалетдинов Гыйлметдин
Место рожденияВольный Стан?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Низамова Файзя
Мать ребёнка: Бибираися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Вольный Стан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибираися
Смерть
Неизвестно