Камалетдинов Гыйлметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалетдинов Гыйлметдин

Место рождения

Вольный Стан?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольный Стан?
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Низамова Файзя

Мать ребёнка: Бибираися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибираися

Вольный Стан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибираися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибираися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибираися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибираися

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибираися

Смерть
Неизвестно
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