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Филиппова Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1928

Дата смерти

12.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Николай Егорович

Отец ребёнка: Филиппов Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.05.1952

Сын: Филиппов Николай Егорович

Отец ребёнка: Филиппов Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.10.1954

Сын: Филиппов Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Филиппов Егор Дмитриевич

Смерть
12.12.2014

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