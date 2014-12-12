Филиппова Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1928
Дата смерти12.12.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Николай Егорович
Отец ребёнка: Филиппов Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.05.1952
Сын: Филиппов Николай Егорович
Отец ребёнка: Филиппов Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.10.1954
Сын: Филиппов Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Филиппов Егор Дмитриевич
Смерть
12.12.2014