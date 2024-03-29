Карасик Самуил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарасик Самуил Григорьевич

Карасик Самуил Григорьевич

Место рождения

Украина

Дата рождения

1882

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Карасик ?

Мать: ?

Украина
Смерть
1951
Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close