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Карасик Самуил Григорьевич
Карасик Самуил Григорьевич
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Древо
Место рождения
Украина
Дата рождения
1882
Дата смерти
1951
Пол
Мужской
Отец
Карасик ?
Мать
?
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Карасик ?
Мать:
?
Украина
Смерть
1951
Москва
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