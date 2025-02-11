Полубаркина (Черёмушкина) Анна Андреевна
женский, родилась 1929, Ключи, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
умерла 28.10.1989, Ключи, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Супруги
Полубаркин Владимир Васильевич07.04.1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1968
Рождение ребёнка
07.09.1968
Рождение ребёнка
30.01.1970
Рождение ребёнка
01.03.1971
Смерть
28.10.1989