Полубаркина (Черёмушкина) Анна Андреевна 1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Полубаркина (Черёмушкина) Анна Андреевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1929, Ключи, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

умерла 28.10.1989, Ключи, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Супруги
Полубаркин Владимир Васильевич07.04.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключи, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
До 1968

Муж: Полубаркин Владимир Васильевич

Ключи, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
07.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полубаркин Владимир Васильевич

Ключи, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
30.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полубаркин Владимир Васильевич

Ключи, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
01.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полубаркин Владимир Васильевич

Ключи, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
28.10.1989
Ключи, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.