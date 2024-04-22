Дарья Кононова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Ирина Матвеева (Вна)
Отец ребёнка: Матвей Афанасьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно