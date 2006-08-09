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Носиков Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1978

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1978

Отец: Носиков Юрий

Мать: Носикова Людмила

Рождение ребёнка
09.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носикова Наталья

Рождение ребёнка
05.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носикова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носикова Наталья

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