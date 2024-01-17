Муратова Наталия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратова Наталия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1941

Отец: Муратов Алексей Иванович

Мать: Успенская Галина Васильевна

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