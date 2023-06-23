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Антон Аммосович

Место рождения

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

11.09.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Аммос (Амос) Иудин

Мать: Параскева (Прасковья) Прокопиева (Прокопьевна)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Аммос Антонович

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1850

Сын: Василий Антонович

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1856

Дочь: Евгения Антоновна

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Елена Антоновна

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1859

Дочь: Мелания Антоновна

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1860

Сын: Матвей Антонович

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
22.09.1868

Жена: Анна Ильинична

Смерть
11.09.1875
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
От поноса.
Похороны
14.09.1875

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