Антон Аммосович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти11.09.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Аммос Антонович
Мать ребёнка: Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
10.03.1850
Сын: Василий Антонович
Мать ребёнка: Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
14.12.1856
Дочь: Евгения Антоновна
Мать ребёнка: Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Елена Антоновна
Мать ребёнка: Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
01.01.1859
Дочь: Мелания Антоновна
Мать ребёнка: Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
12.11.1860
Сын: Матвей Антонович
Мать ребёнка: Екатерина Семеновна
Бракосочетание
22.09.1868
Жена: Анна Ильинична
Смерть
11.09.1875
От поноса.
Похороны
14.09.1875