Чередов Анатолий Евстефеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1935
Дата смерти04.02.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1960
Дочь: Чередова Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Матвеева Александра Сергеевна
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
12.03.1967
Сын: Чередов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Матвеева Александра Сергеевна
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
04.02.2019