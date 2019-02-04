Чередов Анатолий Евстефеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Анатолий Евстефеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1935

Дата смерти

04.02.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
29.01.1960

Дочь: Чередова Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Матвеева Александра Сергеевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
12.03.1967

Сын: Чередов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Матвеева Александра Сергеевна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
04.02.2019

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