Rempel Bernhard
мужской, родился 16.09.1805, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер Около 1858, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
ОтецRempel Peter29.12.1759 г.р.
МатьRempel (Teichkrew) Margaretha J10.08.1773 г.р.
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Рождение
16.09.1805
Отец: Rempel Peter
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Около 1858
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния