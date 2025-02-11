Rempel Bernhard 16.09.1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Rempel Bernhard

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.09.1805, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер Около 1858, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Отец
Rempel Peter29.12.1759 г.р.
Мать
Rempel (Teichkrew) Margaretha J10.08.1773 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1805

Отец: Rempel Peter

Мать: Rempel (Teichkrew) Margaretha J

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
Около 1858
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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