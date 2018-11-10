Иванов Георгий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Георгий Владимирович

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Место рождения

Пуки-Барще, Литва

Дата рождения

10.11.1894

Дата смерти

26.08.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Пуки-Барще, Литва
Место жительства
С 1905 по 1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922
Берлин
Место жительства
С 1946 по 1958
Париж
Смерть
26.08.1958
Йер-ле-Пальмье, Франция
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