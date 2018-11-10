Иванов Георгий Владимирович
Место рожденияПуки-Барще, Литва
Дата рождения10.11.1894
Дата смерти26.08.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Пуки-Барще, Литва
Место жительства
С 1905 по 1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922
Берлин
Место жительства
С 1946 по 1958
Париж
Смерть
26.08.1958
Йер-ле-Пальмье, Франция