Коваленко (Спиридонова) Марина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1911
Дата смерти24.03.2011
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василевская Анна Петровна
Отец ребёнка: Коваленко Петр Семенович
Рождение ребёнка
01.06.1928
Сын: Коваленко Митрофан Петрович
Отец ребёнка: Коваленко Петр Семенович
Рождение ребёнка
01.02.1950
Дочь: Топчиева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Коваленко Петр Семенович
Смерть
24.03.2011