Коваленко (Спиридонова) Марина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Спиридонова) Марина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1911

Дата смерти

24.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1911

Отец: Спиридонов Леонтий Андреевич

Мать: Спиридонова Полина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василевская Анна Петровна

Отец ребёнка: Коваленко Петр Семенович

Рождение ребёнка
01.06.1928

Сын: Коваленко Митрофан Петрович

Отец ребёнка: Коваленко Петр Семенович

Рождение ребёнка
01.02.1950

Дочь: Топчиева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Коваленко Петр Семенович

Смерть
24.03.2011

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