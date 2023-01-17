Кудымов Данил Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымов Данил Федотович

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Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1906 г.р.
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1919 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1906

Сын: Кудымов Федор Данилович

Мать ребёнка: Кудымова Анна Степановна

деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Бракосочетание
До 1906

Жена: Кудымова Анна Степановна

Рождение ребёнка
14.01.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудымова Анна Степановна

деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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Военная служба
Между 1914 и 1918
Участник Первой мировой войны 1914-1918 гг.
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кудымов Егор Данилович

Мать ребёнка: Кудымова Анна Степановна

Верхотурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудымова Анна Степановна

деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
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Место жительства
?.02.1942
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР, ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации гор... Показать все
Смерть
Неизвестно
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