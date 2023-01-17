Кудымов Данил Федотович
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1906
Мать ребёнка: Кудымова Анна Степановна
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Бракосочетание
До 1906
Жена: Кудымова Анна Степановна
Рождение ребёнка
14.01.1913
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Мать ребёнка: Кудымова Анна Степановна
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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Военная служба
Между 1914 и 1918
Участник Первой мировой войны 1914-1918 гг.
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Кудымова Анна Степановна
Верхотурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1926
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Мать ребёнка: Кудымова Анна Степановна
деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
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Место жительства
?.02.1942
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР, ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации гор... Показать все
Смерть
Неизвестно