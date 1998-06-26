Кимасов Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кимасов Гавриил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1909

Дата смерти

26.06.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

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1935 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1909

Отец: Кимасов Парфён

Мать: Милодора

Рождение ребёнка
01.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
05.09.1935

Сын: Кимасов Анатолий

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
21.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
29.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Казахстан
Рождение ребёнка
20.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
26.06.1998
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