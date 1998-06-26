Кимасов Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1909
Дата смерти26.06.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1909
Отец: Кимасов Парфён
Мать: Милодора
Рождение ребёнка
01.01.1930
Рождение ребёнка
05.09.1935
Сын: Кимасов Анатолий
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
21.02.1938
Рождение ребёнка
29.01.1940
Рождение ребёнка
1942
Казахстан
Рождение ребёнка
20.08.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
26.06.1998