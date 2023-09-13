Субботина Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Субботин Ефим Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Субботин Ефим Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Субботин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Субботин Ефим Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Ефим Иванович

Смерть
После 1858
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