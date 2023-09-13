Субботина Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Субботин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Субботин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Субботин Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858