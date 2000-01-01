Калмыкова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1984

Дочь: Нурматова Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Калмыков Вячеслав Викторович

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
10.03.1988

Сын: Калмыков Максим Вячеславович

Отец ребёнка: Калмыков Вячеслав Викторович

Ташкент УзССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Вячеслав Викторович

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