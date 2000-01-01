Калмыкова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1984
Дочь: Нурматова Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Калмыков Вячеслав Викторович
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
10.03.1988
Сын: Калмыков Максим Вячеславович
Отец ребёнка: Калмыков Вячеслав Викторович
Ташкент УзССР
Бракосочетание
Неизвестно