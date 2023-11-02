Пюкшин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1954
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1954
Отец: Пюкшин Иван Куприянович
Мать: Пюкшина Галина Ивановна
Бракосочетание
1975
Жена: Пюкшина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пюкшин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Пюкшина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пюкшин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Пюкшина Мария Павловна