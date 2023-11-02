Пюкшин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПюкшин Николай Иванович

Пюкшин Николай Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1954

Отец: Пюкшин Иван Куприянович

Мать: Пюкшина Галина Ивановна

Бракосочетание
1975

Жена: Пюкшина Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пюкшин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Пюкшина Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пюкшин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Пюкшина Мария Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close