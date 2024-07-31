Шпилев Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШпилев Герасим

Шпилев Герасим

Место рождения

с. Афанаьевское (Дерзкое тож), Льговского уезда

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Шпилев Ермил (Ефим)

Мать: Шпилева Фиона Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпилева (Спесивцева) Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шпилев Максим

Мать ребёнка: Шпилева (Спесивцева) Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
21.04.1910

Сын: Шпилев Василий

Мать ребёнка: Шпилева (Спесивцева) Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1912

Дочь: (Шпилева) Евдокия

Мать ребёнка: Шпилева (Спесивцева) Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1914

Сын: Шпилев Дмитрий

Мать ребёнка: Шпилева (Спесивцева) Матрена Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.