Шпилев Герасим
Место рожденияс. Афанаьевское (Дерзкое тож), Льговского уезда
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Шпилев Ермил (Ефим)
Мать: Шпилева Фиона Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шпилев Максим
Мать ребёнка: Шпилева (Спесивцева) Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1910
Сын: Шпилев Василий
Мать ребёнка: Шпилева (Спесивцева) Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1912
Дочь: (Шпилева) Евдокия
Мать ребёнка: Шпилева (Спесивцева) Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1914
Сын: Шпилев Дмитрий
Мать ребёнка: Шпилева (Спесивцева) Матрена Ивановна
Смерть
Неизвестно