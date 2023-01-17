Шкет Марк Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Додор Ксения Марковна
Мать ребёнка: Шкет Анна Миронова
Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкет Анна Миронова
Смерть
Неизвестно