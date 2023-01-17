Шкет Марк Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкет Марк Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Додор Ксения Марковна

Мать ребёнка: Шкет Анна Миронова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкет Анна Миронова

Смерть
Неизвестно
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