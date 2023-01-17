Сутягин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягин Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сутягин Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1929

Сын: Сутягин Павел Иванович

Мать ребёнка: Сутягина Мария Федоровна

Малая Уча, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сутягина Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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