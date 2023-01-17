Сутягин Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сутягин Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1929
Мать ребёнка: Сутягина Мария Федоровна
Малая Уча, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сутягина Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно