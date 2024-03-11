Волкова (Волкова) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Волкова) Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Волков Иван Ямщик Григорьевич

Мать: Волкова (Волкова) Маремьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфилов Александр Егорович

Отец ребёнка: Панфилов Егор Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфилов Диомитрий Егорович

Отец ребёнка: Панфилов Егор Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфилова (Панфилова) Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Панфилов Егор Иосифович

Смерть
Неизвестно

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