Волкова (Волкова) Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панфилов Александр Егорович
Отец ребёнка: Панфилов Егор Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панфилов Диомитрий Егорович
Отец ребёнка: Панфилов Егор Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфилова (Панфилова) Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Панфилов Егор Иосифович
Смерть
Неизвестно