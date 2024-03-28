(Штуль) Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Штуль) Алена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1989

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1989

Отец: Штуль Юрий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.08.2014

Муж: Карпухин Александр

Рождение ребёнка
21.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпухин Александр

Рождение ребёнка
06.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпухин Александр

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