(Штуль) Алена
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1989
Отец: Штуль Юрий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.08.2014
Муж: Карпухин Александр
Рождение ребёнка
21.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпухин Александр
Рождение ребёнка
06.06.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпухин Александр