Михальцов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихальцов Александр

Михальцов Александр

avatar

Место рождения

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михальцов Александр Александрович

Мать ребёнка: Михальцова Елена Михайловна

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михальцов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Михальцова Елена Михайловна

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михальцова Елена Михайловна

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close