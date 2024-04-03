Гольцман -Holzmann (Смолина) Людмила Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.06.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1980
Дочь: Гольцман -Holzmann Екатерина-Katherina Ивановна
Отец ребёнка: Гольцман -Holzmann Иван-Johann Иосифович
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область