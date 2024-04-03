Гольцман -Holzmann (Смолина) Людмила Леонидовна 27.06.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гольцман -Holzmann (Смолина) Людмила Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1980

Дочь: Гольцман -Holzmann Екатерина-Katherina Ивановна

Отец ребёнка: Гольцман -Holzmann Иван-Johann Иосифович

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область

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