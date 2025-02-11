Степан Павлов
мужской, родился 1852, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьДарья Григорьева1825 г.р.
ОтецПавел Сидоров1823 г.р.
Супруги
Пачалксина Матрёна Егорова1854 г.р.
Дети
Мария Степанова22.01.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Павел Сидоров
Мать: Дарья Григорьева
Место жительства
1858
Бракосочетание
20.01.1871
Рождение ребёнка
22.01.1874
Дочь: Мария Степанова
Мать ребёнка: Пачалксина Матрёна Егорова
Смерть
Неизвестно