Степан Павлов 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Степан Павлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1852, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Дарья Григорьева1825 г.р.
Отец
Павел Сидоров1823 г.р.
Супруги
Пачалксина Матрёна Егорова1854 г.р.
Дети
Мария Степанова22.01.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Павел Сидоров

Мать: Дарья Григорьева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Бракосочетание
20.01.1871

Жена: Пачалксина Матрёна Егорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.01.1874

Дочь: Мария Степанова

Мать ребёнка: Пачалксина Матрёна Егорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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