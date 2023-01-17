Тхорик Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения20.06.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1902 ст.
Отец: Тхорик Иван Федорович
Мать: Тхорик Мария Григорьевна
Крещение
24.06.1902 ст.
Бракосочетание
31.01.1921
Жена: Тхорик София Трофимовна
Жениху 21 год | Невесте 20 лет
Рождение ребёнка
14.05.1922
Дочь: Тхорик Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Тхорик София Трофимовна
Рождение ребёнка
20.12.1927
Дочь: Тхорик Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Тхорик София Трофимовна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно