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Тхорик Федор Иванович

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

20.06.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1902 ст.

Отец: Тхорик Иван Федорович

Мать: Тхорик Мария Григорьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Крещение
24.06.1902 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
31.01.1921

Жена: Тхорик София Трофимовна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 20 лет
Рождение ребёнка
14.05.1922

Дочь: Тхорик Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Тхорик София Трофимовна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
20.12.1927

Дочь: Тхорик Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Тхорик София Трофимовна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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