Никитин Анатолий Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Анатолий Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1957

Отец: не указан

Мать: Иванова Александра Андреевна

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