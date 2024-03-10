Букреева (Минькова) Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1933
Дочь: Индукаева Вера Владимировна
Отец ребёнка: Букреев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Букреева Галина Владимировна
Отец ребёнка: Букреев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
21.08.1942
Сын: Букреев Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Букреев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
10.06.1945
Сын: Букреев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Букреев Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986
Томск, город Томск, Томская область