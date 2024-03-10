Букреева (Минькова) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букреева (Минькова) Мария Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1933

Дочь: Индукаева Вера Владимировна

Отец ребёнка: Букреев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Букреева Галина Владимировна

Отец ребёнка: Букреев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
21.08.1942

Сын: Букреев Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Букреев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
10.06.1945

Сын: Букреев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Букреев Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букреев Владимир Сергеевич

Смерть
1986
Томск, город Томск, Томская область
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