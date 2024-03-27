Ицкович (Суздальницкая) Белла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ицкович (Суздальницкая) Белла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

05.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Суздальницкий Абрам Моисеевич

Мать: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ицкович Леонтий

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ицкович Гдалий Леонтиевич

Отец ребёнка: Ицкович Леонтий

Рождение ребёнка
11.12.1909

Дочь: Суздальницкая (Ицкович) Гита

Отец ребёнка: Ицкович Леонтий

Рождение ребёнка
18.08.1911

Дочь: (Ицкович) Эстер

Отец ребёнка: Ицкович Леонтий

Рождение ребёнка
29.09.1913

Дочь: (Ицкович) Ревекка

Отец ребёнка: Ицкович Леонтий

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ицкович Аба-Хаим Леонтиевич

Отец ребёнка: Ицкович Леонтий

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ицкович Яков

Отец ребёнка: Ицкович Леонтий

Смерть
05.08.1960
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно

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