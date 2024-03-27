Ицкович (Суздальницкая) Белла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти05.08.1960
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ицкович Леонтий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ицкович Гдалий Леонтиевич
Отец ребёнка: Ицкович Леонтий
Рождение ребёнка
11.12.1909
Дочь: Суздальницкая (Ицкович) Гита
Отец ребёнка: Ицкович Леонтий
Рождение ребёнка
18.08.1911
Дочь: (Ицкович) Эстер
Отец ребёнка: Ицкович Леонтий
Рождение ребёнка
29.09.1913
Дочь: (Ицкович) Ревекка
Отец ребёнка: Ицкович Леонтий
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ицкович Аба-Хаим Леонтиевич
Отец ребёнка: Ицкович Леонтий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ицкович Яков
Отец ребёнка: Ицкович Леонтий
Смерть
05.08.1960
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно