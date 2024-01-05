Казаченко Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаченко Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаченко Иван

Мать: Казаченко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаченко Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Казаченко Олеся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаченко Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Казаченко Олеся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаченко Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Казаченко Олеся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казаченко Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Казаченко Олеся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казаченко Олеся

Смерть
Неизвестно
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