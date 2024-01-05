Казаченко Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казаченко Иван
Мать: Казаченко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаченко Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Казаченко Олеся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаченко Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Казаченко Олеся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаченко Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Казаченко Олеся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казаченко Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Казаченко Олеся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казаченко Олеся
Смерть
Неизвестно