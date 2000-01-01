- Акилина Фоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1680 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1680 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.
Дочь: Головина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Головин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.
Дочь: Головина Настасья Михайловна
Отец ребёнка: Головин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.
Отец ребёнка: Головин Михаил Иванович
поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Смерть
Неизвестно