- Акилина Фоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Акилина Фоктистовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1680 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1680 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.

Дочь: Головина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Головин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.

Дочь: Головина Настасья Михайловна

Отец ребёнка: Головин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.

Сын: Головин Сава Михайлович

Отец ребёнка: Головин Михаил Иванович

поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Смерть
Неизвестно
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