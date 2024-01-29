Гредякин Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1959
Дата смерти2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.1987
Сын: Гредякин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.1989
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2020