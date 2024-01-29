Гредякин Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гредякин Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1959

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.1987

Сын: Гредякин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.1989

Сын: Гредякин Петр Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2020

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