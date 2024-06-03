Верижников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.2010
Сын: Максим Александрович
Мать ребёнка: Верижникова Роза Григорьевна
Рождение ребёнка
17.05.2016
Сын: Степан Александрович
Мать ребёнка: Верижникова Роза Григорьевна