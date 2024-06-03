Верижников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерижников Александр

Верижников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верижникова Роза Григорьевна

Рождение ребёнка
07.04.2010

Сын: Максим Александрович

Мать ребёнка: Верижникова Роза Григорьевна

Рождение ребёнка
17.05.2016

Сын: Степан Александрович

Мать ребёнка: Верижникова Роза Григорьевна

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