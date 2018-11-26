Пышный Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1935
Дата смерти26.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пышная (Жорова) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
11.03.1966
Сын: Пышный Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Пышная (Жорова) Екатерина Андреевна
Смерть
26.11.2018