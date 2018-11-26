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Пышный Анатолий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1935

Дата смерти

26.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1935

Отец: Пышный Федор Фомич

Мать: Пышная (Калиш) Ольга Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пышная (Жорова) Екатерина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пышная (Жорова) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
11.03.1966

Сын: Пышный Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Пышная (Жорова) Екатерина Андреевна

Смерть
26.11.2018

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