Чуксанов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуксанов Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Чуксанов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Чуксанова Александра Власовна (власьевна)

Рождение ребёнка
21.09.1861

Сын: Чуксанов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Чуксанова Александра Власовна (власьевна)

Смерть
1887

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