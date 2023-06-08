Чуксанов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Чуксанов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Чуксанова Александра Власовна (власьевна)
Рождение ребёнка
21.09.1861
Сын: Чуксанов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Чуксанова Александра Власовна (власьевна)
Смерть
1887