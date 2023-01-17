Богданов Федот Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1881 ст.
Сын: Богданов Игнатий Федотович
Мать ребёнка: Богданова Прасковья Степановна
Восприемники на крещении 27.09.1881 г.: Богданов Иван Степанович, казак Богданова Агафья Петровна, казачья жена.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно