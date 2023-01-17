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Богданов Федот Петрович

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Место рождения

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Петр

Мать: не указана

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.09.1881 ст.

Сын: Богданов Игнатий Федотович

Мать ребёнка: Богданова Прасковья Степановна

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники на крещении 27.09.1881 г.: Богданов Иван Степанович, казак Богданова Агафья Петровна, казачья жена.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Прасковья Степановна

Смерть
Неизвестно
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