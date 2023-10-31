Данилкина Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1972
Сын: Данилкин Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Данилкин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1974
Сын: Данилкин Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Данилкин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1986
Сын: Данилкин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Данилкин Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно