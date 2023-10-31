Данилкина Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилкина Нина Александровна

Данилкина Нина Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1949

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1972

Сын: Данилкин Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Данилкин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1974

Сын: Данилкин Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Данилкин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1986

Сын: Данилкин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Данилкин Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Николай Кузьмич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close