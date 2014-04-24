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Власова Софья Александровна
Власова Софья Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.2014
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Петрова Оксана Евгеньевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2014
Отец: не указан
Мать:
Петрова Оксана Евгеньевна
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