Калинина Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1939
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1939
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1970
Дочь: Архиреева Елена Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1973
Сын: Архиреев Владислав Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.03.1978
Дочь: Тарасова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: не указан