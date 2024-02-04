Калинина Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1939

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.07.1970

Дочь: Архиреева Елена Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1973

Сын: Архиреев Владислав Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.03.1978

Дочь: Тарасова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: не указан

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